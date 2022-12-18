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İstanbul Valiliği'nden 'Kadıköy' kararı: İnceleme başlatıldı

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Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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İstanbul Valiliği’nden ’Kadıköy’ kararı: İnceleme başlatıldı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan ve görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan kişinin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanı'nda bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alındığı hatırlatıldı.

Kaymakamlıkça alınan kararın Kadıköy Meydanı'nda toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenildiği belirtilen açıklamada, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen kişilere güvenlik güçlerince müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan F.E. isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı, izinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı bildirildi.

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