İstanbul Valiliği’nden ’Kadıköy’ kararı: İnceleme başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanı'nda bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alındığı hatırlatıldı.