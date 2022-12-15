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Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı! “Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir…”

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı! “Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir…”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bursalı Şehit Yavuz'un bir süre önce sosyal medyda yaptığı paylaşımı ise yürek yaktı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 27 yaşındaki Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un acı haberi, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Zerrin-Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Yavuz'un kardeşi Efe Yavuz'un da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için hazırlandığı öğrenildi.

Şehidin babası Sadık Yavuz'un ise emekli astsubay olduğu belirtildi.

KAHREDEN PAYLAŞIM

Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, bir süre önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç'un görüntüsünü, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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