Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı! “Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir…”

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Zerrin-Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Yavuz'un kardeşi Efe Yavuz'un da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için hazırlandığı öğrenildi.