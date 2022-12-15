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İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

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Giriş: 15.12.2022 18:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Buna Bizans oyunu denir" ifadelerini kullanırken şu an için henüz kesinleşmemiş adımları olan bir yargı kararı olduğunu vurguladı. Bakan Soylu ayrıca "Bir hakaret etmişsiniz, hukuk da bir cevap vermiş. Ve ileri safhası var, istinafı var Yargıtay'ı var. Gidersiniz hakkınızı ararsınız. Sen zaten tarihin en başarısız belediye başkanısın." dedi.
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