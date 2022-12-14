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Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 88 gözaltı kararı! 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Mersin merkezli 14 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonu: 88 gözaltı kararı! 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler

Mersin merkezli 14 ilde kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 88 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde ise oynama yaptıkları tespit edildi.

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