Selin vurduğu Antalya'da eğitime ara: 3 ilçede okullar 1 gün tatil edildi
Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sel sonrasında kent genelinde 497 araç, 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi.
Bunun yanı sıra 920 iş yeri hasar gördü. Konuya ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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