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Selin vurduğu Antalya'da eğitime ara: 3 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Selin vurduğu Antalya’da eğitime ara: 3 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçeleri sele teslim olarak hayat durma noktasına geldi. İki gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle taşan dereler, kent merkezine ulaşarak su baskınlarına yol açtı. Ekipler sık sık vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sel sonrasında kent genelinde 497 araç, 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi.

Bunun yanı sıra 920 iş yeri hasar gördü. Konuya ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR: 3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kentte selin etkileri temizlenmeye çalışılırken doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar, yarın bir gün süre ile tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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