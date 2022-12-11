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Haberler Galeri Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP'lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP'lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin bazı vekilleri, Diyarbakır'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için yürüyüş yapmak istedi. Polis ekiplerinin izin vermediği skandal eylemde, 2 kişi gözaltına alındı. HDP'li Hişyar Özsoy polislere, "Bu kenti birbirine katarız" diyerek tehditler savurdu.

Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 18:20
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Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi.

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Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan'ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

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Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı.

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Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

POLİSE SKANDAL TEHDİT

"Kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam" HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.