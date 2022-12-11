Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP’lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

POLİSE SKANDAL TEHDİT

"Kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam" HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.