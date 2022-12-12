Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Kayseri iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri'de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin, söz konusu şahısların büyük çoğunluğunun Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında bulunmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluştuğu bildirildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'de sosyal medyaya yansıyan ve yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Söz konusu şahısların büyük çoğunluğunun Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında bulunmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluştuğu belirtilen açıklamada, "Küçük bir bölümü ise İstanbul Tuzla ve Binkılıç Geri Gönderme Merkezlerinde uzun süredir idari gözetim altında bulunduktan sonra kapasite yönetimi çerçevesinde belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle terke davet ve bildirim yükümlülüğü kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen düzensiz göçmenlerdir." ifadesine yer verildi.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçmenlerin büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır. Nitekim; 2022 yılında ülkemizden sınır dışı edilen toplam 112 bin 255 düzensiz göçmenin 4 bin 194'ü terke davet ve 1630'u bildirim yükümlülüğü kapsamında olmak üzere 5 bin 824'ü geri gönderme merkezi dışında iş ve işlemleri neticelendirilerek sınır dışı edilmiştir."
"2022'DE TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SINIR DIŞI SAYISINA ULAŞILDI"
Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesinin aralıksız şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, 2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesinin tüm AB ülkelerinin kapasitelerini geride bırakarak 20 bin 540'a yükseltildiği ifade edilerek, şu bilgiler verildi:
"İlave olarak; geri gönderme merkezi dışından da yabancıların sınır dışı edilme süreçlerini takip etmek üzere Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığı kurulmuş olup çalışmalarını etkin şekilde yürütmektedir. 2022 yılında Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmış ve 112 bin 255 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Sadece bu yıl Afganistan'a 63 bin 22 düzensiz göçmenin dönüşü sağlanmıştır. Afganistan'a 232 adet özel (charter) uçuş düzenlenmiş ve sadece bu uçuşlarla toplam 44 bin 70 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemize yönelik oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamakta olup düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?
- Tarih belli oldu... Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...
- Teşkilat Zehra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden yok?
- TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı?
- TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!
- O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
- Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...
- Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Dede Korkut karakterleri nelerdir, isimleri ne? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru
- İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB ÜNİVERSİTE burs sonuçları açıklandı mı? İBB BURSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022
- Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı?