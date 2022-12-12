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DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına operasyon!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli beş ilde terör örgütü DHKP-C’nin Cezaevi Yapılanması’na operasyon düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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