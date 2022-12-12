Suriye rejimi ile görüşme var mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: "SURİYE REJİMİYLE İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ ARACILIĞIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

"BİZ GELİŞTİKÇE, TERÖRÜ DESTEKLEYENLER ÇABALARINI ARTIRIYOR"

Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunlaır ifade etti:

"Biz oyunlara gelmedik, birçok konuda uluslararası topluma öncülük ettik. Biz geliştikçe, terörü besleyenler de çabalarını artırıyor. PKK terörü yeniden devreye sokuldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin biz bildiğimizi yapacağız. Mücadelemizin haklılığını anlatmaya devam edeceğiz. Muhataplarımıza da 2019 mutabakat şartlarını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız diyoruz. Biz statik değişmeyen bir politika izlemiyoruz. Milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Müzakereye uygunsa müzakere değilse sahadayız. Biz her zaman sorunları diyalogla çözmekten yanayız. Bu sadece bizim istediğimiz bir şey değil.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Aksi zaten düşünülemez. Aynı politikayı Irak'ta da yürütüyoruz. Hem Bağdat hem Erbil ile de aynı meseleleri konuşuyoruz. Muhataplarımız çağrılara kulak verirse terörle mücadeleyi birlikte yaparız. Tepkisiz kalırlarsa da kendi kulağımızı kendimiz keseriz.