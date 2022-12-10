Son dakika | Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor
Son dakika haberi...En köklü sosyal düzenleme olan 3600 ek göstergede kapsam genişliyor. Bakan Bilgin, "Bu konuda bir çalışma yapıyoruz" dedi. İşte merakla beklenen gelişmenin ayrıntıları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık.
Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek.
Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikrâmiyeleri artacak.
ŞEF VE UZMANLARA DA VERİLMELİ
Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti. Milletvekilleri, "Birinci dereceye düşen, dört yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkes 3600 kapsamına alınmalıdır."
SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE
Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 tür personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktardı. Bilgin, "Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitti, bu ay yüce Meclis'e intikal eder" diye konuştu.
SENDİKA İÇİN YENİ DÖNEM
BAKAN Bilgin, sendikalaşma oranının kamuda oldukça yüksek olmasına karşın işçilerde düşük olduğunu belirterek, "Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İş yeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz. İş kolunu biz belirleyeceğiz" dedi.
EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE
Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını belirtirken, yaş tartışmalarının 12 Aralık'ta yapılacak Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 1.6 milyon olmak üzere 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.
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