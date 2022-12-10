Son dakika | Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık.

Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.