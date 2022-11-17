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Haberler Galeri EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

Ocak ayına kısa süre kala EYT düzenlemesi için geri sayım sürüyor. Ancak süreç hızlanırken düzenleme için detaylar da netleşmeye başladı. Şubat 2023'de ilk emekli maaşlarının yatması beklenirken, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını da belli oldu. Bu süreçte prim günü yetersiz olanlar da eksiklerini tamamlamak için detayları sorgulamayı sürdürüyor. SGK'da askerlik, doğum borçlanması ve hizmet birleştirme gibi detaylar yakından takip ediliyor. Son dakika edinilen bilgilere düzenleme için çalışmalar Aralık ayında tamamlanacak. Peki, EYT son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'den yararlanacak emekli olacakların maaşları nasıl hesaplanacak? İşte, düzenleme için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 18:57
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EYT’linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

Son dakika EYT haberleri... EYT'linin maaş hesabı netleşti. 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak. 1,2,3 dönemli güncel liste düzenlemeyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Prim günü yetersiz olanlar düzenleme yürürlüğe girmeden eksiklerini gidermeye çalışıyor. Aralık ayında tamamlanması beklenen EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların maaşları nasıl hesaplanacak? Kimler kapsam içerisinde yer alacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar merak edilirken, primi eksik olanlar da bunları tamamlama telaşına düştü. İşte Bağ-Kur'lulara prim tamamlama rehberi:

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EYT’linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

KİMLER İHYA İŞLEMİNDEN YARARLANACAK?

Bağ-Kur'lulardan geçmişte prim borçlarını ödeyemeyenlere 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerde önemli bir imkan sağlandı. Ödenmeyen prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olanlardan primini donduranlar eğer ihtiyacı varsa bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

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EYT’linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

DONDURULAN SÜRELER NASIL İHYA EDİLECEK?

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup hesaplanacak tutarın tamamını 3 ay içinde ödemek gerekiyor.

NE ZAMAN YAPILMALI?

Prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri, ihya talebinde bulunulan tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'tan önce başvuru yapan daha az ödeyecek.

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EYT’linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

NASIL HESAPLANACAK?

İhya edilecek her gün için, en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi gerçekleştiriliyor. Halen günlük prime esas kazanç alt sınırı 215,70 lira (6.471/30). Bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için 74,42 lira (215,70 x % 34.5) lira ödeyecek. Örneğin; 2 yıllık hizmeti dondurulan bir Bağ-Kur'lu bu yıl bitmeden ihya için başvurursa günlüğü 74,42 liradan toplam 53 bin 582 lira ödeyecek.