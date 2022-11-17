EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...

Ocak ayına kısa süre kala EYT düzenlemesi için geri sayım sürüyor. Ancak süreç hızlanırken düzenleme için detaylar da netleşmeye başladı. Şubat 2023'de ilk emekli maaşlarının yatması beklenirken, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını da belli oldu. Bu süreçte prim günü yetersiz olanlar da eksiklerini tamamlamak için detayları sorgulamayı sürdürüyor. SGK'da askerlik, doğum borçlanması ve hizmet birleştirme gibi detaylar yakından takip ediliyor. Son dakika edinilen bilgilere düzenleme için çalışmalar Aralık ayında tamamlanacak. Peki, EYT son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'den yararlanacak emekli olacakların maaşları nasıl hesaplanacak? İşte, düzenleme için son gelişmeler...