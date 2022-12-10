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BDDK'dan flaş karar! Yüzde 5'i aşamayacak

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Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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BDDK’dan flaş karar! Yüzde 5’i aşamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

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