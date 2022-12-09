Terör örgütünün para kaynağına operasyon! İşte DEAŞ’ın kaynaklarını yöneten aile

ABD'YE RAPOR EDİLDİ

MASAK, tespit ettiği illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk'u ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine'de bildirerek (OFAC) şirketlerin terör listesine girmesini sağladı. Şirketler 9 Ekim'de terör listesine alındı. Döviz bürolarının lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilirken, ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da BBDK'ya bilgi verildi.

HESAPLARA EL KONULDU

MASAK, ulaştığı bilgiler doğrultusunda şirketler hakkında terörizmin finansmanının desteklemek ve lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından tespit edilen ve Al-Khalidi ile Al-Hebo illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphelenilen Saksouk ailesinin yanı sıra Maher Dughaim, Hassan Dgaim, Badea Hakmı, Najıb Balek, Mustafa Arja, Hussain Hussain, Mhd Rateb Khattab, Zaouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdi Salih Salih ve Imed Ben Salah gözaltına alınırken mal varlıklarına da el kondu.