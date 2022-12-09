09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklamıştı! Şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklamıştı! Şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklamıştı! Şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

Son dakika haberleri... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı Serhat K., Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA