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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor! İşte masadaki konular

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti sonrası Türkiye'ye gelecek. Yapılacak ikili görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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