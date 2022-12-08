İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem! İYİ Partili Uz'un sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: O eli bizzat ben kırarım
6'lı masanın ortaklarından CHP ve İYİ Partili isimler arasından gerilim artıyor. Partilerin liderleri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrol edemediği vekiller ve yardımcıları açıklamalarıyla birbirlerini hedef alıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz'un partisinin merkez ilçe kongresinde yaptığı açıklamalarda "Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım" cümlesini üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yaşasın kötülük naraları atarak kavga başlasın isteyenler başarılı olduklarını sanırlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz'un partisinin merkez ilçe kongresinde yaptığı açıklamalar Çanakkale'de gerginliğe yol açtı. Uz'un "Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım" cümlesini üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yaşasın kötülük naraları atarak kavga başlasın isteyenler başarılı olduklarını sanırlar. Oysa sadece içlerindeki kötülük ateşine bir odun atmışlardır. Ama içten içe yanıp küle döndüklerini görmezler, göremezler" dedi.
Partisinin merkez ilçe kongresine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un kongrede yaptığı konuşma 6'lı masada kılıçların çekilmesine neden oldu.
Necati Gapran'ın tekrar merkez ilçe başkanı seçildiği kongrede konuşmak için kürsüye gelen başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Çanakkale'de yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi, isim vermeden partisinin iç işlerine karışmak isteyenleri sert bir dille eleştirdi.
KOLUNU KIRARIM
İYİ Partili Uz, "Bilinmesini istediğim bir şey var; bugünlere büyük mücadeleler vererek geldik. Kolin de kapatılan ışıkları, kapıları kilitlenen salonları biliyorsunuz. Esnafa gittiğimizde önden 'Bunlar PKK'lı, FETÖ'cü' diye kapılarını yüzümüze kapatanları biliyorsunuz. Ne sayın genel başkanımız ne de kurucular kurulumuz ne de bizim Çanakkale'de partimizi kurup bu zamana kadar emeği geçen arkadaşlarımız bizim partimizi birilerinin paydaşı ya da yandaşı olsun diye kurmadık. Emin olun. Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım, bunu da buradan ilan ediyorum" diye konuştu.
GÖKHAN ÜSTÜNE ALINDI
Uz'un bu açıklamaları; kulislerde geçtiğimiz Ocak ayında Meclis kürsüsünden "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" diyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a gönderme olarak yorumlandı. Uz'un açıklamalarını üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; Uz'a ve haberi yapan yerel gazetelere tepki gösterdi.
Gökhan yaptığı yazılı açıklamada "Sevdiğim bir söz vardır; 'Eğer su konuşsaydı bazılarına 'ellerin yerine kalbini yıka' derdi. Kalbiniz kararıp katran tuttuysa, sevgisizlik, değersizlik sizi dibe vurduysa üzerinize bir de bu durumla baş edebilecek sağlam bir iradeniz yoksa; etrafınızda da birbirini sevmeyen, kavga eden sizin gibi iç huzuru olmayan insanlar istersiniz. Saygı ve anlayış içinde yaşayan çatışmayı değil ahenk içinde yaşamayı seçen insanlar sizi rahatsız eder. Böyleleri işlerin yolunda gitmesine, kavga gürültü olmamasına tahammül edemezler. Çünkü kötülük ana besin kaynaklarıdır" ifadelerine yer verdi.
CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Uz'un ve Gökhan'ın yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da CHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndan geldi. Basına ve Kamuoyuna başlıklı yazıda "Şu çok iyi bilinmelidir ki; CHP'nin geleneklerinde ve siyasi kültüründe başka siyasi partilerin iç işlerine karışmak ve müdahale etmek gibi bir yapısı, geçmişi ve siyasi anlayışı yoktur. Ancak böyle haddini aşarak yorum yapanları kamuoyu önünde deşifre etme geleneğinden ve inancından da geri durmayan bir siyasi anlayışa sahip olduğumuz da ilgili herkes tarafından bilinmelidir" dendi.
Yazıda ayrıca haberi yapan yerel gazetelerde eleştirildi.
DAHA ÖNCE DE GERİLMİŞLERDİ
Çanakkale'de İYİ Parti ile CHP'nin arası daha önce de gerilmişti. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediyenin ocak ayı meclis toplantısında söylediği "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" sözleri Millet İttifakı'nda krize neden olmuştu.
Bu açıklamanın ardından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un, "Çanakkale'de Belediye Başkan adayımız Ülgür Gökhan değildir" dediği ileri sürülmüştü. Uz, 15 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise "Sayın Ülgür Gökhan; partimizle ilgilenme ve yönetme hevesinden vazgeçmeli asli görevi olan taşımacılık problemi, yolların durumu, park problemi gibi önemli konulara eğilmelidir." demişti.
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