İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem! İYİ Partili Uz’un sözleri CHP’li başkanı kızdırdı: O eli bizzat ben kırarım

GÖKHAN ÜSTÜNE ALINDI

Uz'un bu açıklamaları; kulislerde geçtiğimiz Ocak ayında Meclis kürsüsünden "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" diyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a gönderme olarak yorumlandı. Uz'un açıklamalarını üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; Uz'a ve haberi yapan yerel gazetelere tepki gösterdi.

Gökhan yaptığı yazılı açıklamada "Sevdiğim bir söz vardır; 'Eğer su konuşsaydı bazılarına 'ellerin yerine kalbini yıka' derdi. Kalbiniz kararıp katran tuttuysa, sevgisizlik, değersizlik sizi dibe vurduysa üzerinize bir de bu durumla baş edebilecek sağlam bir iradeniz yoksa; etrafınızda da birbirini sevmeyen, kavga eden sizin gibi iç huzuru olmayan insanlar istersiniz. Saygı ve anlayış içinde yaşayan çatışmayı değil ahenk içinde yaşamayı seçen insanlar sizi rahatsız eder. Böyleleri işlerin yolunda gitmesine, kavga gürültü olmamasına tahammül edemezler. Çünkü kötülük ana besin kaynaklarıdır" ifadelerine yer verdi.