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MECLİS TV CANLI İZLE | TBMM TV nasıl izlenir? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç gün sürecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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MECLİS TV CANLI İZLE | TBMM TV nasıl izlenir? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç gün sürecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" cevabının ardından arama motorlarında "Meclis TV canlı izle" aratılmaları hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulu bütçe görüşmeleri 5 Aralık'tan bu yana aralıksız sürüyor. Peki TBMM TV nasıl izlenir? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç gün sürecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" cevabının ardından arama motorlarında "Meclis TV canlı izle" aratılmaları hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulu bütçe görüşmeleri 5 Aralık'tan bu yana aralıksız sürüyor. Peki TBMM TV nasıl izlenir? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç gün sürecek?

MECLİS TV NASIL İZLENİR?

TBMM TV frekans bilgileri

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4

Digitürk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV
56 103 97 133 S 06

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EYT'DE GÖZLER BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE

Sona yaklaşılan EYT düzenlemesinde yaş şartının yer alıp almayacağı tartışılıyor. Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

TBMM GENEL KURULU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. Meclis bütçe görüşmeleri, 12 gün kesintisiz mesai ile devam edecek. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar sürecek.

BUGÜN EYT YAŞ ŞARTI BELLİ OLACAK MI?

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin'in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

TBMM TV NEDİR?

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) faaliyetlerini yansıtma görevi, TBMM Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtılacağının da, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile TBMM Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

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