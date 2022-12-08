MECLİS TV CANLI İZLE | TBMM TV nasıl izlenir? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Kaç gün sürecek?

TBMM TV NEDİR?

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) faaliyetlerini yansıtma görevi, TBMM Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtılacağının da, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile TBMM Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.