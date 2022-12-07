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Mardin'de PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Mardin’de PKK’nın mühimmatı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıkların arasına gizlenmiş 4 depoda yaklaşık 10 kilogram patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

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