Grip olup hastaneye gittikten sonra 2 yıl kalp nakli bekledi!

İstanbul'da yaşayan ve hiçbir sağlık sorunu olmayan Berat Öz (21), iki yıl önce hafif bir grip geçirdikten birkaç hafta sonra kendisini kalp nakli bekleme listesinde buldu. Grip sonrası kalp kası iltihabı gelişen Öz'ün kalp fonksiyonları yüzde 15'e kadar düştü.

Uygun organ çıkana kadar yapay kalp cihazı takıldı. Pandemi döneminde, organ bağışının neredeyse hiç olmadığı bir süreçte 2 yıl boyunca kalp bekleyen Öz'e, tam da umudunu yitirmeye başlamışken 26 Ekim gecesi beklediği o telefon geldi. Kendisiyle aynı yaşta bir donörden alınan kalp, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, Berat'a 21 yaşında ikinci hayatını verdi.