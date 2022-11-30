30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Bilim Kurulu üyesinden grip açıklaması: Virüsler birbiri ile karıştı

Bilim Kurulu üyesinden grip açıklaması: Virüsler birbiri ile karıştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
Bilim Kurulu üyesinden grip açıklaması: Virüsler birbiri ile karıştı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış ayları ile solunum yolları enfeksiyonuna sebep olan bakteri ve virüslerin artış gösterdiğini, bunların birbiri ile karışabilen hastalıklar olduğunu söyledi. Kayıpmaz, "Bu noktada nezleye sebep olan rinovirüs, RSV (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) gibi virüsler, gribe sebep olan influenza A, B gibi virüsler ve son 2 yıldır ülkemizin, dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19'a sebep olan Sarscov 2 virüsü aynı anda çok sayıda vakaya yol açan bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Şu an için gripte önceki senelerden farklı anormal bir yükseliş söz konusu değil" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA