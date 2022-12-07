Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü: Bölgesel konular ele alındı

"İSTİŞARELER SÜRDÜRÜLMELİ"

G20 marjında Bali'de liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile ABD'nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edilen görüşmede, savunma sanayii alanında devam eden işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

F-16 KONUSU

Görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentileri iletildi.

Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin, esir takası ve tahıl anlaşması dahil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlıkla sürdürdüğü aktarıldı.