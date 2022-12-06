06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Edirne’de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Edirne’de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Edirne’de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Edirne’de, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet ve 2 gram esrar ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA