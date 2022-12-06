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Son dakika: Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti.

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