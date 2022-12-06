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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar GKRY Lideri Anastasiadis ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar GKRY Lideri Anastasiadis ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) geleneksel olarak Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi.

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