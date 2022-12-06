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Pençe Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman’ın eşinin sözleri yürek yaktı! “Böyle mi görecektim seni?”

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Pençe Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman’ın eşinin sözleri yürek yaktı! “Böyle mi görecektim seni?”

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 41 yaşındaki Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın eşi Beyhan Duman'ın feryatları yürekleri yaktı. Şehitin anne ve babası da cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehidin eşi 35 yaşındaki Beyhan Duman, "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolü katıldı.

"SANA DOYAMADIM"

Şehidin aile bireyleri, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Binbaşı Duman'ın eşi Beyhan Duman, "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?" diyerek gözyaşı döktü. Törende, kardeşi İbrahim Duman'ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.

Binbaşı Mehmet Duman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirildikten sonra askeri araca konularak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü.

"BABAN MELEK OLDU"

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın hava yolu ile memleketi Adana'ya getirilen cenazesi, Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende amca İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer'i kucağına aldı.

Amca Duman, küçük Ömer'e, "Babana mı bakıyorsun, baban melek oldu" dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit Duman için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehidin babası Ali Duman ile anne Aysel Duman, törende güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazının ardından şehit Duman, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Binbaşı Duman şehit oldu BİNBAŞI DUMAN ŞEHİT OLDU
Pençe Kilit’te Binbaşı Duman şehit oldu PENÇE KİLİT'TE BİNBAŞI DUMAN ŞEHİT OLDU

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