Pençe Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman’ın eşinin sözleri yürek yaktı! “Böyle mi görecektim seni?”

"BABAN MELEK OLDU"



Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın hava yolu ile memleketi Adana'ya getirilen cenazesi, Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.