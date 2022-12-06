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Başkan Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkari Çukurca'nın karşısında yer alan Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan'da başlatılan hava destekli Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bugün, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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