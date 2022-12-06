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Aydın'da 'Alevi' provokasyonu: Kocasını eve döndürmek için yaptığını itiraf etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Aydın’da ’Alevi’ provokasyonu: Kocasını eve döndürmek için yaptığını itiraf etti

Aydın'a bağlı Didim ilçesinde Alevi vatandaşların yaşamını sürdürdüğü evin kapısına çarpı işareti konuldu. Söz konusu eylemi, boşanma aşamasındaki eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

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