Yunanistan’ın gündemi Kaplan! Önemli bir noktaya dikkat çektiler

Kaplan MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletlerarası bir anlaşma ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. 2015 yılında Endonezya DG Defence Potential ve Başkanlık arasında imzalanan bir iş birliği anlaşmasıyla, iki prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verildi.

Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı. Nitekim söz konusu haberde Yunan basını da bu noktaya dikkat çekti.