Yunanistan’ın gündemi Kaplan! Önemli bir noktaya dikkat çektiler
Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan Kaplan MT orta sınıf tank KAPLAN MT Endonezya’ya ihraç edilmesinin ardından Yunanistan’ın gündemini meşgul ediyor.
Yunan basınında KAPLAN MT'nin özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer verilen haberde önemli bir noktaya da dikkat çektiler.
Türkiye'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde gösterdiği ilerleme uluslararası alanda oldukça dikkat çekerken, Yunan basını da Türk Savunma Sanayii'nin geliştirdiği yeni araçlara oldukça ilgi gösteriyor.
Yunan basınının mercek altına aldığı araç ise Türkiye'nin orta sınıf tankı KAPLAN MT oldu. Geçen zamanlarda ilk defa Endonezya'ya ihraç edilmesi üzerine aracı gündeme getiren Yunan basını araca oldukça yoğun ilginin olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca haberde KAPLAN MT'nin yalnızca Endonezya'da değil, Hint Savunma Sanayii tarafından da geniş ilgi gördüğünden bahsedildi.
Sabah'ın haberine göre, aracın özelliklerinde de bahseden haberde "KAPLAN MT'nin çok çeşitli bir ateş gücü, kullanıma imkan veren hassas direkt atış kabiliyeti var" denildi.
"Piyade birimleri için yakın ateş desteğinden daha büyük hedeflere yönelik zırhlı cephanelere kadar üreticilerin iddialarına göre üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetine sahip bir araç sağlıyor" denildi. KAPLAN MT'nin yüksek ve engebeli yerlerde çok rahat manevra kabiliyetine sahip olabileceği söylendi.
Kaplan MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletlerarası bir anlaşma ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. 2015 yılında Endonezya DG Defence Potential ve Başkanlık arasında imzalanan bir iş birliği anlaşmasıyla, iki prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verildi.
Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı. Nitekim söz konusu haberde Yunan basını da bu noktaya dikkat çekti.
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