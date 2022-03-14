14 Mart 2022, Pazartesi
Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!
Savunma sanayisi ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye, dünyanın farklı noktalarına ihraçlarına devam ediyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi. Türkiye'nin tankları büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 14:02
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