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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

Savunma sanayisi ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye, dünyanın farklı noktalarına ihraçlarına devam ediyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi. Türkiye'nin tankları büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 14:02
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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi. Kurt 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

"Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık. Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti."

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Türkiye Kaplan MT ile ilk tank ihracatını başarıyla tamamladı!

"SAHADA KULLANILINCA DAHA BÜYÜK TALEP GELECEK"

Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Kurt, Endonezya'nın ihtiyaçları için geliştirilen projeyi PT Pindad ile yürüttüklerini söyledi. Kurt, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: