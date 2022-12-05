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Son dakika: CHP'li İBB'ye terör soruşturması! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika: CHP’li İBB’ye terör soruşturması! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarih verdi

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Cuma gününe kadar soruşturma tamamlanmış olacak." dedi.

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