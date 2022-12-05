Yargıtay'dan Birol Erdem kararı! Beraat etti
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay 9. Ceza Dairesince Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen beraat kararını onadı.
Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandı. Davada, "örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği"nden hareketle Türk Ceza Kanunu (TCK) 30/1 maddesinde düzenlenen "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince Erdem'in beraatine karar verildi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ
Dairenin kararı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılık tarafından hazırlanan dilekçede, Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi.
CEZA GENEL KURULUNCA ONANDI
Başsavcılığın itirazı sonrasında dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kurul, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Gündem maddelerini görüşmek için toplanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan Erdem'e verilen beraat kararını onadı.
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