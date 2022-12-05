Yargıtay’dan Birol Erdem kararı! Beraat etti

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Dairenin kararı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılık tarafından hazırlanan dilekçede, Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi.