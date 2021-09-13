Yargıtay’dan skandal Birol Erdem kararına itiraz! Deliller tek tek gözler önüne serildi

"BİLEBİLECEK DURUMDA"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilen temyiz dilekçesinde, Birol Erdem'in örgütün "yargı mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki tecrübeleri ve örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebileceğinin açık olduğu belirtildi. Sanığın FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Temyiz dilekçesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Erdem'in dosyası burada yeniden görüşülecek.

1 HAT 20 CİHAZ 4 BİN 701 GÖRÜŞME

Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in, FETÖ elebaşının tüm organizasyonlarının başındaki isim olarak bilinen Barbaros Kocakurt ile 7, 15 Temmuz soruşturmalarında haklarında işlem yapılan 115 telefon numarasıyla ise 4 bin 701 görüşme yaptığı belirlendi. Eşi ile darbe girişiminden 4 gün önce Ankara'dan yurtdışına çıkan Birol Erdem'in, 19 Temmuz'da ise Türkiye'ye döndüğü belirtildi. FETÖ üyeleriyle irtibatlı telefon numarasının, 20 ayrı cihazda kullanıldığı da tespit edildi.