Yargıtay'dan skandal Birol Erdem kararına itiraz! Deliller tek tek gözler önüne serildi
FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet kalkışmasının ardından örgütün yargıdaki kollarından biri olduğu tespit edilen Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in, FETÖ elebaşının tüm organizasyonlarının başındaki isim olarak bilinen Barbaros Kocakurt ile 7-15 Temmuz soruşturmalarında haklarında işlem yapılan 115 telefon numarasıyla ise 4 bin 701 görüşme yaptığı belirlendi.
Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, FETÖ yöneticiliği suçundan Yargıtay'da yargılandığı davada, "örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği"nden hareketle TCK 30/1 maddesinde düzenlenen 'Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraat etti.
Ardından, Birol Erdem'in FETÖ üyeleriyle binlerce görüşme gerçekleştirdiği tespit edilen eşi Gülümser Erdem hakkında da 5 yıllık yargılamanın sonunda "suçu işlediğine ilişkin açık, kesin, inandırıcı delil ve şüphe bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Skandal kararlar üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Temyiz dilekçesinde Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi. Başvuruda, Erdem'in, Kerim Tosun, Metin Özyurt, Mustafa Kemal Özçelik, Ahmet Hamsici ile İbrahim Okur'un kendisinden ve örgütsel faaliyetlerinden bahsetmeleri üzerine 'tanık' olarak ifade vermek için savcılığa gittiği belirtildi.
"BİLEBİLECEK DURUMDA"
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilen temyiz dilekçesinde, Birol Erdem'in örgütün "yargı mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki tecrübeleri ve örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebileceğinin açık olduğu belirtildi. Sanığın FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılması gerektiği belirtildi.
Temyiz dilekçesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Erdem'in dosyası burada yeniden görüşülecek.
1 HAT 20 CİHAZ 4 BİN 701 GÖRÜŞME
Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in, FETÖ elebaşının tüm organizasyonlarının başındaki isim olarak bilinen Barbaros Kocakurt ile 7, 15 Temmuz soruşturmalarında haklarında işlem yapılan 115 telefon numarasıyla ise 4 bin 701 görüşme yaptığı belirlendi. Eşi ile darbe girişiminden 4 gün önce Ankara'dan yurtdışına çıkan Birol Erdem'in, 19 Temmuz'da ise Türkiye'ye döndüğü belirtildi. FETÖ üyeleriyle irtibatlı telefon numarasının, 20 ayrı cihazda kullanıldığı da tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?
- İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?
- Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar...
- 3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!
- KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
- İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlik görevlisi kura sonucu isim listesi...
- Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? Deniz Baykal kaç yaşında, son durumu nedir?
- ÖSYM son dakika: KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?