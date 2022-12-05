05 Aralık 2022, Pazartesi
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Ürünler daha uygun fiyata satılacak! Türkiye'de 'Koop Bakkal' dönemi!
Türkiye'de enflasyon mücadele kapsamında zincir marketlere oranla daha uygun fiyattan satış yapan Tarım Kredi marketleri kurularak önemli bir adım atılmıştı. Sonrasında ise vatandaşın daha ucuz gıdaya kolay ulaşması için bu ürünlerin bakkallarda da satışı sunulacağı açıklandı. Bu gelişme sonrası Türkiye genelinde seçilen 6 il pilot bölge olarak seçilirken bakkallarda "Koop Bakkal" dönemi resmen başladı. İşte detaylar...