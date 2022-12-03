İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler başvurularını tamamladı. Sürecin ardından bazı illerde kura çekimi yapılmaya başladı. Konut sayısının en fazla olduğu il olan İstanbul'da kura çekiminin ne zaman olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...