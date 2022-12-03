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Haberler Galeri İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler başvurularını tamamladı. Sürecin ardından bazı illerde kura çekimi yapılmaya başladı. Konut sayısının en fazla olduğu il olan İstanbul'da kura çekiminin ne zaman olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 00:23
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İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimi heyecanı devam ediyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı mahallesinde inşa ettirilen 508 adet 2+1, 3+1 konut için 30 Kasım'da Konut Belirleme Kurası çekildi. Gözler bu kez Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura çekimlerine çevrildi. İşte, İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi ile beraber birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

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İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda TOKİ İstanbul kura çekimi için şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla kura çekimi, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapıldı.

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İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamındaki İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.