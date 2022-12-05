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Son dakika: MSB duyurdu! 3 bölgede taciz ateşi açan teröristlere darbe

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! 3 bölgede taciz ateşi açan teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'linin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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