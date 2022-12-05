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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

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Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor. Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılan tatbikatta, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler icra ediliyor.

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