Alibeyköy tramvay kazası son dakika: Otobüs tramvaya çarptı! Ölü ve yaralı var mı? İstanbul tramvay kazası son durum ne?

Alibeyköy tramvay kazası son dakika! İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Yaşanan korkunç kaza sonucu çok sayıda yaralının öğrenildi. Konuya ilişkin gelmeye devam ederken vatandaşlar İstanbul Alibeyköy tramvay kazası ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmeye çalışıyor. Peki libeyköy tramvay kazasında ölü ve yaralı var mı? İstanbul tramvay kazası son durum ne?