Alibeyköy tramvay kazası son dakika: Otobüs tramvaya çarptı! Ölü ve yaralı var mı? İstanbul tramvay kazası son durum ne?
İstanbul Alibeyköy'de otobüs tramvaya çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgiler göre çok sayıda yaralılar bulunuyor. Haberi duyan vatandaşlar İstanbul tramvay kazası ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Alibeyköy tramvay kazasında ölü ve yaralı var mı? İstanbul tramvay kazası son durum ne? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...
Alibeyköy tramvay kazası son dakika! İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Yaşanan korkunç kaza sonucu çok sayıda yaralının öğrenildi. Konuya ilişkin gelmeye devam ederken vatandaşlar İstanbul Alibeyköy tramvay kazası ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmeye çalışıyor. Peki libeyköy tramvay kazasında ölü ve yaralı var mı? İstanbul tramvay kazası son durum ne?
İETT OTOBÜSÜ İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI
Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Kaza sonrası can kaybı bulunmazken 4'ünün ağır, 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.
KAZAZEDE O ANLARI ANLATTI!
A Haber mikrofonuna konuşan vatandaş, "İçinde 10 kişi vardı. Otobüs içeri girince kaza oldu. Suriyeli bir çocuk vardı onu çıkardım. Kafasında yarık vardı." dedi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi
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