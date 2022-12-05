Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli? Şehit Mehmet Duman kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü. Peki, Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte, merak edilenler...

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"