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Son dakika: Ağrı'da 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Son dakika: Ağrı’da 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi

Son dakika gündem haberi: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılından bu yana ele geçirilen 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi.

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