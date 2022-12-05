GABAR DAĞI’NDAN PETROL FIŞKIRACAK! Milyar dolarlar konuşuluyor | Büyük müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak’ta bulunan ve adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Gabar Dağı ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Donat, yazısında "Şırnak’ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı’ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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