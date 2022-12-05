GABAR DAĞI’NDA PETROL BULUNDU! Yeni yılın en güzel haberi geliyor

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak’ta bulunan ve adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Gabar Dağı ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Donat, yazısında "Şırnak’ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı’ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Donat, "Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi. Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor. 2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.

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