05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları GABAR DAĞI’NDA PETROL BULUNDU! Yeni yılın en güzel haberi geliyor

GABAR DAĞI’NDA PETROL BULUNDU! Yeni yılın en güzel haberi geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 09:24
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak’ta bulunan ve adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Gabar Dağı ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Donat, yazısında "Şırnak’ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı’ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Donat, "Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi. Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor. 2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.
Terörden temizlendi petrol fışkıracak TERÖRDEN TEMİZLENDİ PETROL FIŞKIRACAK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Milyonların gözü bu rakamda!
Milyonların gözü bu rakamda!
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
Petrol fışkıracak
Petrol fışkıracak
Avrupa’yı ısıtacak hat
Avrupa'yı ısıtacak hat
EYT’de kapsam genişliyor mu?
EYT'de kapsam genişliyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
EYT’de son aşamaya gelindi
EYT'de son aşamaya gelindi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
Esnafa 100 milyar TL’lik kredi desteği!
Esnafa 100 milyar TL'lik kredi desteği!
Daha Fazla Video Göster