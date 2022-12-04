Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

"BİZİMKİ BİTMEZ BİR SEVGİ ANNEM"

Şehit Yiğit'ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen şehidin, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin" ifadeleri yer almıştı.