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Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresinden yaptığı "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" paylaşımıyla yürekleri dağladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit olan askerlerimizin vasiyetlerine yer verilirken, "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden yaptığı "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" paylaşımıyla izleyenleri ağlattı. Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit düşen askerlerimizin vasiyeti paylaşılan videoda yer aldı.

Şehitlerimizin vasiyetinin yer aldığı videoda "Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür! Vasiyetiniz, vasiyetimizdir! Şehitlerimize rahmetle…!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önceki günlerde acı bir haber geldi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit oldu.

O GÖRÜNTÜLER HÜZNE BOĞDU

Sevenleri ve silah arkadaşları Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. Şehit Öztürkmen'in vasiyeti ise yürekleri dağladı.

"FAKİRLİK NEDİR BİLİRİM"

Şehit Teğmen'in görüntüsü eşliğinde "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" ifadesi bulunuyor.

"BİR TANE KIZ ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Şehit olmadan kısa bir süre önce Ataş'ın arkadaşlarına vasiyetini anlattığı görüntülerde şehidin, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi ağlattı.

ANNESİNE ATTIĞI VİDEO YÜREKLERİ DAĞLADI!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit düşmüştü.

"BİZİMKİ BİTMEZ BİR SEVGİ ANNEM"

Şehit Yiğit'ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen şehidin, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin" ifadeleri yer almıştı.

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