AK Partili Balıkesir Belediyesi’nden suya yüzde 50 indirim! Sosyal belediyecilik örnek proje

BASKİ SUYU MALİYETİNDEN 6 LİRA AŞAĞIDA VERİYOR

Su yönetiminin çok hassas bir konu olduğunu, BASKİ'nin maliyetinin altında suyu satamayacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz; biz, Türkiye'ye örnek olacak işler yaparak BASKİ'yi yönetiyoruz. BASKİ tahsil ettiği su faturaları ile hizmet üretmesi gereken bir yapıdır. Allah'ın insana verdiği en büyük, ucuz ve doğal nimet sudur. Ama bunu kontrol edemezseniz suyun yokluğuna katlanacak hiçbir canlı yoktur. Vatandaşlarımıza şöyle bir tarife uyguladık. Buna da ilgili komisyon üyelerinin oy birliği ile karar aldık. Kararla; şehrin nüfus, sosyal yapı, ekonomisi ve benzeri hususları değerlendirerek iki ayrı bölgede iki ayrı tarife uygulaması yapmaktayız. Biz, 1. Kademeyi 15 ton olarak belirledik. Dört kişilik bir hanede aylık su tüketimi 9 ila 10 tondur. Balıkesir'deki vatandaşlarımızın yüzde 89'u ortalama 9 ton tüketmektedir. Bizim her yıl ve her ay su maliyetini hesaplamamız gerekiyor. Bu BASKİ'nin yasal bir görevidir. Şu anda 1 ton suyun maliyeti atık su bedeli hariç 17.54 TL'dir. Biz, 1. Kademede kalan 15 tona kadar su kullanan abonelerimize suyu, 1. Bölgede atık su bedeli hariç 11.71 TL, 2. Bölgede atık su bedeli hariç 9.88 TL'den veriyoruz. Böylece maliyetinin altında su arz etmiş oluyoruz. Balıkesir'deki vatandaşlarımızın yüzde 95'i 1. Kademe aralığında su tüketerek maliyetinin altında su birim fiyatından yararlanmaktadır" dedi.