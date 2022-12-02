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İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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İstanbul’da kaçak göçmenlere ’evlerini kiralayanlara’ operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı evlere baskın yapıldı. Evlerde 196 kaçak göçmen yakalanırken, kişi başı 60 ila 80 euroya dairelerini kiralayan 11 ev sahibi ile aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 504 bin 504 lira para cezası kesildi, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

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