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Şırnak'ta terör operasyon operasyonu: "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli terörist saklandığı tır dorsesinde yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Şırnak’ta terör operasyon operasyonu: Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist saklandığı tır dorsesinde yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 30 Mart 2018'de Siirt'te 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere bir çok terör olayına katıldığı belirlenen "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli terör örgütü mensubunun yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

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