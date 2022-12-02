02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
ABONE OL
İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi.

Fatih'teki Ahırkapı açıklarında, saat 20.30 sıralarında, 126 metre boyundaki Burhan Dizman isimli konteyner ile 147 metre boyundaki Turan C isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

ÇARPIŞAN GEMİLER DEMİRLETİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gemilerin kurtarılması için Kurtarma-10 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptan sevk edildi. Çarpışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. Çatışan gemiler İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-2 ve KURTARMA-10 Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." İfadelerine yer verildi.

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye büyük ceza İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE BÜYÜK CEZA
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA