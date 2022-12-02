Emine Erdoğan'dan 'UNESCO' paylaşımı: Çay sofralarımızın vazgeçilmezi sohbetlerimizin baş misafiridir
Emine Erdoğan, "çay kültürü"nün UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duydum. Listede ayrıca yer alan ve insanlığın ortak mirasına bıraktığımız 'Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği', 'Ahlat taş işçiliği' ve 'ipek böcekçiliği' kültürel değerlerimize de gençlerimizin sahip çıkmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin çay içtiği fotoğraflara da yer verdi.
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