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Yürek ısıtan görüntü! Mehmetçik çorapsız çocuğa kendi çorabını giydirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Yürek ısıtan görüntü! Mehmetçik çorapsız çocuğa kendi çorabını giydirdi

Daima vatandaşın yanında olan kahraman Türk askeri dünyaya örnek oluyor. Mehmetçik'in çorapsız ve terlikle gezen çocuğa, kendi yedek çorabını giydirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Mehmetçik, gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütüne rahat nefes aldırmamaya devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla alçak teröristlere göz açtırılmıyor. Diğer taraftan kalplere de dokunan Mehmetçik, Türk halkının göğsünü kabartıyor.

DAİMA VATANDAŞIN YANINDA

Koronavirüs sürecinde her koşulda vatandaşlarının yanında bulunan Mehmetçik, şefkatli elleriyle yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını gidermişti.

Terör örgütü PKK yandaşlarının tüm iftira ve karalama kampanyalarına karşılık halkının yanında yer almaya devam eden güvenlik güçleri, son hareketiyle gündem oldu.

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜ

Mehmetçik'in sosyal medyada paylaşılan son videosundaki görüntüler, soğuk havada yürekleri ısıttı.

KENDİ ÇORABINI GİYDİRDİ

Paylaşılan görüntülerde kahraman bir askerimiz, soğuk havada çorapsız ve ayakkabısız gezen bir çocuğa kendi yedek çorabını giydirdi.

Mehmetçik yürek ısıttı! MEHMETÇİK YÜREK ISITTI!

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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