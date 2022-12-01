Yürek ısıtan görüntü! Mehmetçik çorapsız çocuğa kendi çorabını giydirdi

KENDİ ÇORABINI GİYDİRDİ

Paylaşılan görüntülerde kahraman bir askerimiz, soğuk havada çorapsız ve ayakkabısız gezen bir çocuğa kendi yedek çorabını giydirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.