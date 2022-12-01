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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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