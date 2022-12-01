Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" sosyal medyada ilgi odağı oldu! İşte o şarkının sözleri...
Türk milletinin gönlünde büyük yeri olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı büyük ilgi odağı olurken şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı OSman Nuri Kabaktepe "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." notunu düştü. İşte o şarkı ve sözleri...
Gönülleri fetheden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
"SENDEN VAZGEÇMEYİZ"
Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin'in sesiyle milyonların beğenisini kazanan Çırpınırdı Karadeniz bestesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yorumlanan şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Şarkı için hazırlanan klip de sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri de dikkat çekti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor" , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.
İŞTE BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan, umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki
"MİLLETİN LİDERİNE OLAN SEVDASININ ADI"
Şarkıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı OSman Nuri Kabaktepe "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadelerini kullandı.
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