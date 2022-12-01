Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" sosyal medyada ilgi odağı oldu! İşte o şarkının sözleri...

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Şarkı için hazırlanan klip de sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri de dikkat çekti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor" , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.